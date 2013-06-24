За перший місяць 2025 року державні замовники закупили через Prozorro Market товари широкого вжитку на суму 16 млрд грн. При цьому вони заощадили майже 2 мільярди гривень. Для порівняння за весь попередній рік було заощаджено 4 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Prozorro Market наразі активно використовують близько 13 тисяч замовників. Система пропонує широкий вибір товарів, необхідних для державних установ. Серед них – харчові продукти, офісне устаткування, товари для потреб оборони, шкільні автобуси, електроенергія тощо. Частину е-каталогу, що охоплює товари широкого вжитку, адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

«У січні ми зробили електронний каталог Prozorro Market ще більш зручним. У ньому з’явились оновлені автоматизовані шаблони, які дозволяють завантажувати проект договору. Готуємо також рішення, яке дозволить зручно порівнювати ціни на товари. Результати січня демонструють ефективність змін: економія на товарах широкого вжитку, таких як харчі та енергоносії, становила 1,7 млрд грн, ще близько 300 млн грн замовники зекономили на лікарських засобах», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Завдяки активній залученості національного бізнесу та високій конкуренції Prozorro Market дозволяє не тільки економити бюджетні кошти. Е-каталог також робить публічні закупівлі значно швидшими. Замовники можуть придбати необхідні товари всього за 9 днів, оскільки у системі вже є перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Крім цього, Prozorro Market сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створюючи прозорі умови для співпраці підприємців із державою.

«Prozorro Market забезпечує бізнесу рівний доступ до державних закупівель. Держава натомість отримує ширший вибір якісних товарів за конкурентними цінами. Наразі через е-каталог продають понад 5,5 тисячі постачальників. Кожен із них проходить ретельну перевірку, підтверджуючи свою доброчесність і релевантний досвід. Такий підхід гарантує замовникам якість товарів, прозорість закупівель та надійність контрагентів», – наголосив директор ДУ «Професійні закупівлі» Євген Якубовський.

Загалом у 2024 році державні замовники придбали через Prozorro Market товарів широкого вжитку на суму понад 41 мільярд гривень. Це вчетверо перевищило показник 2023 року.