За перший місяць 2025 року українці накопичили 414 млн грн Національного кешбеку. Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Загальна сума накопиченого кешбеку за два місяці становить 850 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«За п’ять місяців від запуску програма «Національний кешбек» набрала обертів — кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд гривень кешбеку, з них 850 млн — за грудень і січень. Зростаючий інтерес громадян до програми свідчить про її вплив на споживацьку поведінку — робити вибір на користь українських товарів», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, поданих їхніми виробниками для участі в програмі, і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Основна вимога до виробника — виробничі потужності мають бути на території України, до товару — наявність унікального штрихкоду. Точка продажу має бути на загальній системі оподаткування і формувати фіскальні чеки — більше деталей на сайті програми. Таким чином кошти державної програми спрямовуються в найбільш легальний сегмент економіки.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через мобільний застосунок одного з 20-ти банків-партнерів або звернутися до відділення — перелік банків на сайті.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити картку для виплат Національний кешбек в одному з банків-партнерів.

Активувати картку в застосунку Дія. Для цього в розділі Сервіси виберіть Національний кешбек, а далі — наявну картку для виплат.

У програмі «Національний кешбек» беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів українського виробництва від понад 1700 виробників.

Торговельні мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході до магазинів, які повідомляють, що тут діє програма «Національний кешбек». Для перевірки, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

На що можна витратити кошти?

Кошти Національного кешбеку можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапиаптекі книгарень. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Довідково

Програма «Національний кешбек» реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою та іншими партнерами. Технологічну підтримку забезпечує міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером є Visa.