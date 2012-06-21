Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж минулого року в Сумській області за сприяння служби зайнятості започаткували власну справу 80 колишніх безробітних, що вдвічі більше показника позаминулого року. Суми виплачених коштів становлять відповідно 2,7 і 1,1 мільйона гривень, що свідчить про суттєву підтримку держави тих, хто не шукають роботу, а самі організовують підприємницькі структури і навіть відкривають нові робочі місця.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, найчастіше колишні безробітні організовують підприємницьку діяльність у таких сферах як торгівля, ремонт комп’ютерної та іншої побутової техніки, переробна промисловість, сільське господарство тощо.