Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч з верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Глава держави подякував верховному комісарові за підтримку України.

«Цінуємо оголошення нового пакета допомоги УВКБ ООН у розмірі 100 мільйонів доларів США для підготовки України до зими», — сказав Володимир Зеленський. Президент наголосив, що наша країна потребує додаткової підтримки для відновлення зруйнованого житла та облаштування укриттів у школах і лікарнях, щоб українці могли повернутися додому.

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Він ставить за мету показати донорам, що насправді відбувається в Україні, аби вони й надалі надавали кошти на допомогу українцям. Цього разу верховний комісар відвідав райони в Києві, які зазнали бомбардувань минулого тижня, і дитячу лікарню «Охматдит».

Володимир Зеленський і Філіппо Гранді відзначили початок роботи нового інформаційного порталу «Україна — це дім», який за підтримки управління верховного комісара ООН у справах біженців надаватиме необхідну інформацію українцям, котрі планують повернутися додому, повідомляє Офіс Президента.