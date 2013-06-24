За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 436 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн, з яких 291 кредит – від банків державного сектору економіки на близько 0,5 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 2 553 кредити на 8,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 1 648 кредитів на 3,7 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 71 441 кредит на 278,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 52 763 кредити на 139,4 млрд грн), з яких станом на 17 лютого поточного року:

- 34,13 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 70,35 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 41,46 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 32,48 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,97 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 27,16 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 106 263 кредитні договори на 368,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 73 239 договорів на 166 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.