Українська ІТ-армія за тижень атакувала понад 800 російських ресурсів - банки, біржі та страхові сервіси.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Телеграмі.

«Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів! З 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів», - ідеться у повідомленні.

Зокрема клієнти багатьох російськихбанків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона. Через атаки не вдалося взяти мікрокредити.

Щоб витримати натиск кібератак і продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном. Услід за біржами довелося ховатися за геоблоком від DDoS-атак магазину застосунків RuStore, запуск якого був минулого тижня. У Мінцифри нагадали, що це російський аналог Google Play.

Атаки поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося.

Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ і телеканалів.

«Продовжуємо протистояти російській агресії. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті», - закликали у міністерстві.

Нагадаємл, з 24 лютого шість груп російських хакерів провели понад 430 кібератак на українські сайти.