З 2018-го по 2020 рік понад 18 тисяч неповнолітніх, які прибули без супроводу до Європи як біженці, зникли безвісти. Ніхто у компетентних органах європейських країн, кордони яких вони перетнули, не знає, де перебувають діти і що з ними сталося. Про це йдеться у звіті неурядової організації Lost in Europe, у який входять дані, зібрані організаціями Knack і De Standaard.

Експерти вважають, що кількість зниклих безвісти у Європі дітей-мігратнів набагато більша, оскільки наприклад Франція та Румунія не ведуть належної статистики. Так само не всі європейські країни відстежують, звідки прибувають малі мігранти в ЄС. Проте якщо спиратися на наявні дані, серед країн, звідки найчастіше до Європи потрапляють діти без супроводу, Марокко, Алжир, Еритрея, Гвінея та Афганістан.

COVID-19 негативно вплинув на наплив мігрантів, отже зменшилася і кількість зниклих безвісти. Фото з сайту unian.net

Експерти зазначають, що ці цифри істотно скоротилися торік, що пояснюється пандемією та обмеженнями на пересування. COVID-19 негативно вплинув на наплив мігрантів, отже зменшилася і кількість зниклих безвісти. Проте отримання точних даних ускладнюється тим, що торік лише 10 із 27 країн ЄС подали необхідні дані до відповідних органів. А ті країни, які ведуть реєстрацію неповнолітніх біженців, використовують різні методи. Тому в цьому питанні між країнами-членами ЄС немає належної координації. У деяких країнах дітей без супроводу часто реєструють як дорослих, в інших — навпаки. Деякі неповнолітні переходять кордони кількох держав, тому їх реєструють по кілька разів у різних країнах.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон висловила глибоке занепокоєння із приводу інформації про зникнення дітей-мігрантів. Проте вона нагадала, що вирішення цих питань Єврокомісія покладає на уряди держав-членів.

Як заявив експерт РЄ Кевін Гайленд, ресурси й досвід Європи в боротьбі з експлуатацією дітей доволі обмежені. «У ЄС добре врегульовані питання про компенсацію за затриманий авіарейс, але якщо ти дитина, яка потрапила у біду, тобі доведеться долати всі труднощі самотужки», — констатував Кевін Гайленд.