З 2018-го по 2020 рік понад 18 тисяч неповнолітніх, які прибули без супроводу до Європи як біженці, зникли безвісти. Ніхто у компетентних органах європейських країн, кордони яких вони перетнули, не знає, де перебувають діти і що з ними сталося. Про це йдеться у звіті неурядової організації Lost in Europe, у який входять дані, зібрані організаціями Knack і De Standaard.

Експерти вважають, що кількість зниклих безвісти у Європі дітей-мігратнів набагато більша, оскільки наприклад Франція та Румунія не ведуть належної статистики. Так само не всі європейські країни відстежують, звідки прибувають малі мігранти в ЄС. Проте якщо спиратися на наявні дані, серед країн, звідки найчастіше до Європи потрапляють діти без супроводу, Марокко, Алжир, Еритрея, Гвінея та Афганістан.

Експерти зазначають, що ці цифри істотно скоротилися торік, що пояснюється пандемією та обмеженнями на пересування. COVID-19 негативно вплинув на наплив мігрантів, отже зменшилася і кількість зниклих безвісти. Проте отримання точних даних ускладнюється тим, що торік лише 10 із 27 країн ЄС подали необхідні дані до відповідних органів. А ті країни, які ведуть реєстрацію неповнолітніх біженців, використовують різні методи. Тому в цьому питанні між країнами-членами ЄС немає належної координації. У деяких країнах дітей без супроводу часто реєструють як дорослих, в інших — навпаки. Деякі неповнолітні переходять кордони кількох держав, тому їх реєструють по кілька разів у різних країнах.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон висловила глибоке занепокоєння із приводу інформації про зникнення дітей-мігрантів. Проте вона нагадала, що вирішення цих питань Єврокомісія покладає на уряди держав-членів.

Як заявив експерт РЄ Кевін Гайленд, ресурси й досвід Європи в боротьбі з експлуатацією дітей доволі обмежені. «У ЄС добре врегульовані питання про компенсацію за затриманий авіарейс, але якщо ти дитина, яка потрапила у біду, тобі доведеться долати всі труднощі самотужки», — констатував Кевін Гайленд.