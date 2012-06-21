29 серпня відкрився Венеціанський фестиваль картиною японського режисера Хірокадзу Корєєда «Правда» з Катрін Деньов і Жюльєтт Бінош.
Урочиста церемонія відкриття 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю відбулася в Італії.
Фестиваль відкрила стрічка японського режисера Хірокадзу Корєєда «Правда» з Катрін Деньов і Жюльєт Бінош у головних ролях.
«Конкурсну програму фестивалю в цьому році складуть понад 20 картин, зокрема нові фільми Романа Поланскі, Роя Андерссона, П'єтро Марчелло, Тодда Філліпса, Стівена Содерберга та інших. Журі основного конкурсу очолить режисер з Південної Америки Лукресія Мартель», – розповів представник журі.
Фестиваль завершиться 7 вересня.
ДОВІДКА «УК»
Венеціанський міжнародний кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль світу, заснований в 1932 році. З 1934 року фестиваль щорічно проводиться на острові Лідо у кінці літа – початку осені. Головний приз – «Золотий лев».
Катрін Деньов та Жюльєтт Бінош на червоній доріжці кінофестивалю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»