29 серпня відкрився Венеціанський фестиваль картиною японського режисера Хірокадзу Корєєда «Правда» з Катрін Деньов і Жюльєтт Бінош.

Урочиста церемонія відкриття 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю відбулася в Італії.

Фестиваль відкрила стрічка японського режисера Хірокадзу Корєєда «Правда» з Катрін Деньов і Жюльєт Бінош у головних ролях.

«Конкурсну програму фестивалю в цьому році складуть понад 20 картин, зокрема нові фільми Романа Поланскі, Роя Андерссона, П'єтро Марчелло, Тодда Філліпса, Стівена Содерберга та інших. Журі основного конкурсу очолить режисер з Південної Америки Лукресія Мартель», – розповів представник журі.

Фестиваль завершиться 7 вересня.

Катрін Деньов та Жюльєтт Бінош на червоній доріжці кінофестивалю.

ДОВІДКА «УК»

Венеціанський міжнародний кінофестиваль – найстаріший кінофестиваль світу, заснований в 1932 році. З 1934 року фестиваль щорічно проводиться на острові Лідо у кінці літа – початку осені. Головний приз – «Золотий лев».

Катрін Деньов та Жюльєтт Бінош на червоній доріжці кінофестивалю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»