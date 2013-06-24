Чинне законодавство визначає, що потерпілі на виробництві мають право на забезпечення протезуванням, ортезуванням, допоміжними засобами реабілітації (ДЗР), певними медичними виробами, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

4 квітня Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка дозволяє реалізувати право цих громадян на забезпечення ДЗР. Відповідно до постанови, впроваджується механізм отримання потерпілими на виробництві технічних засобів реабілітації з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Працівники Фонду соціального страхування мають передати усю необхідну інформацію, яка підтверджує право особи на отримання ДЗР, до територіальних відділень Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Особисто людям не потрібно вчиняти будь-які дії для, для того щоб стати на облік до ФСЗІ.

Також прийнятою постановою урегульовано питання забезпечення потерпілих медичними виробами та засобами (пелюшки, підгузки, катетери, інші необхідні засоби). Відтепер таке забезпечення здійснюватиметься через структурні підрозділи охорони здоров'я на місцях, за рахунок коштів місцевих бюджетів.