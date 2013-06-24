За підсумками першого кварталу 2025 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контрактів на понад 200 мільярдів гривень.

«Зокрема, в першому кварталі було укладено 279 контрактів на суму 77,2 мільярда гривень за напрямом БпЛА, засобів РЕБ та наземних роботизованих комплексів. Закупівельна політика спрямована на стабільне забезпечення технологічної переваги Збройних сил України на полі бою», — зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Завчасне використання фінансового ресурсу дає змогу гарантувати стабільність постачань для ЗСУ й відповідно забезпечує прогнозованість для локальних виробників стратегічної продукції. Зокрема, сучасні безпілотні технології відіграють ключову роль у розвідці, коригуванні вогню, виявленні цілей та завданні нищівних ударів по ворогові. Крім того, значні ресурси спрямовують на придбання артилерійських боєприпасів.

Певну частину фінансового ресурсу Міноборони свідомо спрямовує безпосередньо на бойові бригади. Це дає змогу проводити оперативні випробування новітніх зразків озброєння та адаптувати їх до умов сучасного поля бою. Зокрема, у першому кварталі 2025 року на забезпечення бойових бригад спрямовано майже 12,3 мільярда гривень, повідомляє Міноборони.