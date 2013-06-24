Кількість жінок в армії на початок січня 2024 року становила 70 тисяч. Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила на зустрічі з послом Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

«Ми продовжуємо реалізовувати політику залучення, розвитку та утримання людського капіталу, важлива складова якої — принципи гендерної рівності у військах. Законодавчо ми нині фактично не маємо жодних перешкод. Тепер наше завдання — практично реалізувати ці норми. Ідеться не тільки про забезпечення жіночою формою та створення побутових умов. Ми сформували політику щодо використання ґендерно чутливої мови, започатковуємо курси лідерських якостей жінок-військовослужбовиць та збільшуємо рівень контролю за порушенням їхніх прав», — наголосила заступниця міністра.

За її словами, на січень цього року загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі — військовослужбовиці. Зокрема 6,5 тисячі перебувають на керівних посадах, а майже 4 тисячі — на лінії зіткнення.

«Ми постійно вчимося у вас і розуміємо, як складно проводити реформи під час війни. Хочемо переконатися, що Україна має найкращу підтримку в її зусиллях щодо реалізації порядку денного «Жінки, мир і безпека». Ми ваші партнери, ви можете на нас покластися», — зазначила посол Канади у справах жінок, миру та безпеки Жаклін О’Ніл.

Наталія Калмикова та Жаклін О’Ніл також обговорили питання розширення співпраці України та Канади із забезпечення принципів гендерної рівності у військах та медичного забезпечення Збройних сил України, зокрема шляхом об’єднання дипломатичнихзусиль, повідомляє Міноборони.