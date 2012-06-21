У вітчизняному дитячо-юнацькому спорті футбол посідає чи не найперше місце. В багатьох областях спеціалізовані заклади, пов’язані саме з цією грою, щороку набирають повні класи. Водночас і проблем у тих, хто навчає, не меншає. Тож круглий стіл, присвячений питанням формування концепції навчально-методичного супроводження діяльності вітчизняних спортивних закладів дитячо-юнацького футболу, який днями відбувся в столиці, був на часі.
До обговорення проблем дитячо-юнацького футболу долучилися директори клубів, ДЮСШ, тренери, науковці, студенти з Києва, Харкова, Івано-Франківська, Маріуполя та Київської області, повідомили в прес-службі ФФУ.
«Подія знаменна й тим, що вона стала першою тематичною зустріччю фахівців та однодумців в рамках створеного на початку лютого Інституту футболу. Модерував дискусію керівник відділу дитячо-юнацького футболу ФФУ Валерій Золотухін. Він, а також завідувач кафедри футболу Національного університету фізичного виховання і спорту Валерій Ніколаєнко розповіли про історію, місію, мету, структуру нової футбольної фундації в напрямку розвитку та популяризації дитячо-юнацького футболу», — зазначили у прес-службі.
За підсумками обговорених питань учасники круглого столу підготували пропозиції до вченої ради Інституту футболу. Вони, зокрема, звернули увагу на необхідність розробки якісних програм для ДЮСШ, СДЮШОР та училищ олімпійського резерву, регламенту ФФУ з атестації дитячо-юнацьких спортивних закладів, запровадження ліцензування клубів у сфері дитячо-юнацького футболу тощо.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»