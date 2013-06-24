З понеділка,19 вересня, набула чинності заборона на в’їзд до Польщі, Латвії, Литви та Естонії громадян російської федерації з шенгенськими візами.

Про це повідомляє Укрінформ.

Заборона на в'їзд стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не зачіпає тих, хто в'їжджає до ЄС з сімейних та гуманітарних причин. Окрім того, вона не торкнеться власників видів на проживання, дипломатів та водіїв комерційного транспорту. Заборона також не поширюється на транзит громадян росії до Калінінграда.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що набуття чинності заборони на в’їзд до країн Балтії та Польщі росіян з шенгенськими візами «по суті означає, що російські туристи сюди більше не допускаються», повідомляє ERR.

«Зрозуміло, це викличе підвищення навантаження на владу Фінляндії. Ми хотіли б, щоб Фінляндія приєдналася до нас, але зараз цього не зроблено. Це рішення необхідно, щоб захистити громадський порядок», - додала Каллас.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, нагадуючи про обмеження шенгенської візидля громадян рф, запропонував росії припинити війну проти України та забратися з її території.

Раніше також набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощений візовий режимз російською федерацією.