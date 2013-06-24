69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени, закликає російську федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль української влади.

Резолюція, яку ініціювали Україна та її міжнародні партнери, стала черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

«Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси за — це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм неприйнятний, а окуповану росією Запорізьку АЕС має бути негайно повернуто під контроль України, — заявила міністр енергетики Світлана Гринчук. — Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ та нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення».

Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об’єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС попри постійні спроби росії підірвати її діяльність. Присутність експертів агентства означає, що кожен інцидент, кожен ризик і кожну атаку буде зафіксовано та винесено на міжнародний рівень. Резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки.

Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на росію для повного та безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України.

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року, повідомляє Міністерство енергетики.