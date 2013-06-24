На сьогодні державною програмою доступної іпотеки скористалися 15 425 українців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

єОселя залишається однією з найуспішніших іпотечних програм. Загалом за весь час дії програми нею скористалися:

8 341 родина військовослужбовців та силовиків

3 488 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив)

1 273 педагоги

1 260 медиків

399 ВПО

336 ветеранів

328 науковців.

З придбаного по єОселі житла – 10 462 об’єкти вторинного продажу, 4 963 – житло так званого “першого продажу”, зокрема 942 об’єкти на етапі будівництва. Перелік всіх акредитованих об’єктів на стадії будівництва, які можливо придбати по єОселі, – https://ukrfinzhytlo.in.ua/mapp.

«єОселя» – один з важливих елементів урядової політики «Зроблено в Україні». Програма дає українцям змогу придбати житло на вигідних умовах і водночас стимулює будівельну галузь та виробництво будівельних матеріалів. Вже понад 15,4 тисячі сімей стали власниками квартир завдяки «єОселі». Ми постійно вдосконалюємо програму, враховуючи потреби українців. Наприклад, торік ми зробили її доступнішою для молоді і розширили можливості для ВПО», – наголосила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Водночас тільки в цьому році за два тижні, з моменту відновлення роботи реєстрів, вже видано 585 кредитів на понад мільярд гривень.

В цьому році єОселею вже скористалися:

236 українців, які не мали житла

199 родин військовослужбовців та силовиків

59 внутрішньо переміщених осіб

35 медиків

31 педагог

14 науковців

11 ветеранів.

Нагадаємо, що реалізують програму єОселя Міністерство економіки України спільно з Мінцифри та Укрфінжитлом. Подати заявку можна через мобільний застосунок Дія.