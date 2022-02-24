Під час сучасної агресивної війни росії проти України бої в населених пунктах надзвичайно складні, адже корективи вносять авіаційні бомбардування, масовані артобстріли, а також повітряні й меншою мірою наземні дрони. Бути готовим до бою в таких обставинах можна лише після багатоетапного навчання, яке передбачає поєднання різних складових та модулів, комбінування й компонування яких дасть змогу бійцеві обрати правильну тактику дій у конкретній тактичній ситуації.