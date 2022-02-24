Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 468720 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14046 (+39) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12011 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS – 1053 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 779 (+1) од,
- літаків / aircraft – 348 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9531 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2126 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16142 (+33) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1977 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
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