Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 790800 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 9672 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20043 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 21532 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS – 1256 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1032 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 21131 (+50),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 32675 (+49) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3672 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!