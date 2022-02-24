Уряд ухвалив рішення щодо залучення додаткових ресурсів для реалізації проєктів відновлення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів.

«Наша мета — відбудова тут і зараз за новими стандартами та чітко визначеними напрямами», — зауважив він і додав, що, згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення у житловому секторі на найближче десятиліття становлять майже 84 мільярди доларів.