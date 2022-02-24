Чому до цього автомобіля неможливо підібрати ключі, але потрібен навісний замок? Що таке «докатка» і що краще: Hummer чи пікап? Як це — мчати в нічнику без штурмана, щоб вкрутитися за пів години? Чому вскочити в «поворот не туди» смертельно небезпечно? Як краще підготуватися до важливої місії? Чи правда, що бути водієм на передовій важливо і почесно, проте важко й небезпечно?