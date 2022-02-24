«Підтримувати одне одного у складні часи — важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад», — зазначив Денис Шмигаль. За його словами, постанова передбачає введення поняття «громада-форпост». Це громади у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з росією та білоруссю.