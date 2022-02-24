Сьогодні розпочинається індексація пенсій, а також ініційоване Президентом та урядом зниження цін на ліки. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів.

«Зростання буде на 11,5% для майже 10 мільйонів пенсіонерів», — зазначив він і додав, що у лютому виплачено 62,2 мільярда гривень пенсій, а субсидій та пільг — майже 5 мільярдів.