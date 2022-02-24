Не повинна росія отримати вигоди чи винагороди від цієї війни й уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на «Бучанському саміті». Він зазначив, що три роки тому світ почав уперше розуміти весь масштаб російської агресії проти України, побачивши вбитих цивільних на вулицях Бучі, докази знущань і катувань.