Повномасштабна війна, яка триває в Україні, крім руйнувань і окупації територій, на жаль, спричиняє смерті українців, потрапляння людей в полон, випадки зникнення на непідконтрольних територіях. Через ці та інші причини від дня повномасштабного вторгнення щороку майже 4 тисячі дітей залишаються без батьківського піклування.Таким дітям потрібна турбота. Щоб вони не опинилися в дитбудинку чи інтернаті, чинне законодавство передбачає можливість влаштування цих дітей у сім’ї родичів або знайомих, а також прийомні сім’ї й дитячі будинки сімейного типу.