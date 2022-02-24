Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 472140 (+1270) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14129 (+33) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12102 (+58) од,
- РСЗВ / MLRS – 1053 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 786 (+2) од,
- літаків / aircraft – 348 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9580 (+19),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16266 (+42) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1993 (+5)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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