У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
Загальнібойовівтратипротивниказ 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовносклали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.10.24
- особовогоскладу / personnel ‒ близько/ about 656710 (+1150) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8893 (+6) од,
- бойовихброньованихмашин / troop-carrying AFVs ‒ 17596 (+17) од,
- артилерійськихсистем / artillery systems – 18906 (+37) од,
- РСЗВ / MLRS – 1204 (+0) од,
- засобиППО / anti-aircraft systems ‒ 964 (+1) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛАоперативно-тактичногорівня / UAV operational-tactical level – 16393 (+43),
- крилатіракети / cruise missiles ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводнічовни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільноїтехнікитаавтоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25750 (+58) од,
- спеціальнатехніка / special equipment ‒ 3330 (+12)
Даніуточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!