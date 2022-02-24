Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.02.25

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 842930 (+1270) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9938 (+18) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20709 (+24) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 22655 (+66) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1269 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1053 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24003 (+92),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 35921 (+123) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3733 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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