Бюджетна підтримка, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла та енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС — основні пріоритети співпраці уряду та Української донорської платформи цього року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів, яке відбулося в Києві 2 квітня. Він зазначив, що бюджетна підтримка України на 2025 рік обсягом 39,3 мільярда доларів підтверджена міжнародними партнерами