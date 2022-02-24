Товарообіг України в першому півріччі, за даними Держмитслужби, становив понад 52 млрд дол. Обсяг імпорту значно перевищує наші експортні показники: 33 млрд дол. проти 19,5 млрд дол.

За словами заступника міністра економіки — торгового представника УкраїниТараса Качки, в умовах війни така ситуація невідворотна: експортні можливості країни через руйнування ворогом виробництв і логістичні проблеми обмежені, натомість є значна потреба в постачанні з-за кордону, зокрема в так званому критичному імпорті, необхідному для підтримки економіки країни.