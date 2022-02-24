В умовах війни українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Про це за-явив, виступаючи на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, Президент Володимир Зеленський. «Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», — зазначив глава держави.