Завершилося приймання заявок на виплати за програмою «Зимова єПідтримка», і вже очевидно, що ця ініціатива допомогла мільйонам українців пройти зиму. Кожен, хто потребував допомоги, міг подати заявку на виплату 1000 гривень для себе та дітей. Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Крім того, 1,7 млн осіб, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та жителі прифронтових територій, отримали допомогу через Укрпошту.