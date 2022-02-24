Уряд передбачив на 2024 рік для бізнесу Донеччини в межах політики «Зроблено в Україні» щонайменше 73 млн грн. Ці кошти буде спрямовано на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, відшкодування аграріям за купівлю української сільгосптехніки та інші програми. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину.