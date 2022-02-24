Про що мріють фронтові медики? Ви не дізнаєтеся про це, доки не прочитаєте інтерв’ю до кінця. Ми записували його під звуки далеких вибухів у затишному передпокої операційної, стіни якої прикрашено тисячами дитячих малюнків та шевронами військових частин. Подзьобана штукатурка, забиті дошками вікна, запінені рами яких вилітали вже кілька разів, але їх уперто вставляли назад.