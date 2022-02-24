Із початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму майже 380 мільйонів євро. Цього року Ірландія зобов’язалася спрямувати нашій державі ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро — на гуманітарну допомогу. Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування.