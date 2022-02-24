Головна тема Міжнародного форуму «Сила спортивної дипломатії», який відбувся 3 грудня у просторі UNIT.City, — роль спорту у приверненні уваги міжнародної спільноти до війни в Україні та зміцненні міжнародної підтримки.

Відкриваючи захід, міністр молоді та спорту Матвій Бідний наголосив, що кожен спортсмен має велику аудиторію, особливо для молоді. Це стосується і великих спортивних заходів, адже це демонстрація можливостей держави, її сили та потенціалу. Міністр наголосив, що Україна — спортивна країна, і успіхи у спорті — частина нашого національного бренду.