Понад 13 мільйонів громадян подали заявки на одержання коштів у межах програми «Зимова єПідтримка», і з них майже 12 мільйонів уже отримали виплати. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому урядовому засіданні. За його словами, найбільше українці витрачають кошти «Зимової єПідтримки» на оплату комунальних послуг — 56%, а також спрямовують їх на купівлю ліків, книжок та донати на ЗСУ.