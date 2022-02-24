Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.08.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 585140 (+1050) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 16294 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 16384 (+39) од,
- РСЗВ / MLRS – 1138 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 910 (+0) од,
- літаків / aircraft – 365 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13158 (+36),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2420 (+6),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22148 (+54) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2738 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Strike the occupier! Let's win together!