Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.09.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 622720 (+1170) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16878 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17745 (+20) од,
- РСЗВ / MLRS – 1178 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 941 (+1) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14732 (+74),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2587 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3037 (+13)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!