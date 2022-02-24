Зимова програма «єПідтримка» має стати дієвим механізмом підтримки української армії. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями.

Вона розповіла волонтерам, що Україна має два великих напрями фінансування. Перший — це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансують коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий — це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.