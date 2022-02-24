Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.04.25
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 925020 (+1350) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10567 (+13) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21997 (+25) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 25817 (+31) од,
- РСЗВ / MLRS – 1356 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1124 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31874 (+28),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3145 (+15),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 43120 (+70) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3790 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!