У Києві під час конференції «Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу» відбувся офіційний запуск Програми Європейського Союзу та держав-членів щодо підтримки євроінтеграції України — Ukraine2EU. Її розраховано на три роки та спрямовано на допомогу Україні в підготовці до членства в ЄС шляхом надання стратегічної та експертної підтримки українським органам влади, що відповідають за впровадження необхідних реформ.