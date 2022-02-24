Кабінет Міністрів на засіданні 28 березня ухвалив Стратегію розвитку культури на період до 2030 року. Разом з нею затверджено операційний план її реалізації на 2025—2027 роки. Це перший комплексний стратегічний документ у галузі культури, що пропонує її нове бачення в широкому контексті державотворення, зокрема як важливого елемента національної безпеки та сталого розвитку держави.