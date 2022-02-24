У День залізничника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками Укрзалізниці, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

За словами Президента, в Укрзалізниці працює 185 тисяч людей, понад 10 тисяч із них у Силах безпеки та оборони захищають Україну на фронті.