Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 448400 (+890) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7087 (+13) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13575 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 11356 (+40) од,
- РСЗВ / MLRS – 1039 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 751 (+2) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8996 (+40),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2065 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15110 (+39) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1867 (+3)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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