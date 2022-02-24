7 травня ухвалив важливе рішення для поліпшення бізнес-клімату в Україні. Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, було скасовано постанову Кабінету Міністрів №153, що обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

«Це дуже важливо для бізнесу. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців: виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.