Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.11.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 705880 (+1580) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 9233 (+9) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 18661 (+49) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 20226 (+32) од,
- РСЗВ / MLRS – 1245 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 996 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369(+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 18526 (+118),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2631 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 28495 (+84) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3602 (+6)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!