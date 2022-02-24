Морська мінна зброя від початку її винайдення й до наших днів була та залишається особливо небезпечним і часто стратегічним засобом впливу на супротивника у війні на морі. Це неодноразово підтверджено у воєнних конфліктах ХХ століття, зокрема в обох світових війнах, а також війнах у Кореї, В’єтнамі та Перській затоці. Однак застосування мінної зброї у російсько-українській війні ввійде новою сторінкою в історію подібної боротьби на морі. Адже досі ще ніколи міни не застосовували як засіб новітньої роботизованої війни. Це відбулося вперше, і зробили це саме українці.