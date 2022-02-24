«Розвиток оборонно-промислового комплексу — нині пріоритет всієї держави. Тож Міністерство економіки шукає способи підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Торік ми розширили програму грантів на переробку і дали змогу користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запроваджуємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування: 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БпЛА діють окремі умови: грант може покрити до 80%», — наголосила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.