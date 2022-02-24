За підсумками робочої поїздки на Сумщину під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася урядова нарада, на якій обговорили актуальні питання області.Прем’єр-міністр повідомив, що 2025 року уряд спрямував коштів на програми і проєкти відбудови й розвитку регіону на загальну суму 2,9 млрд грн. Зокрема, це фінансування на відновлення інфраструктури й економіки, посилення безпеки, розв’язання першочергових потреб громад. Нещодавно, за його словами, ухвалено рішення про спрямування понад 200 млн грн додаткової дотації на зміцнення громад Сумщини.