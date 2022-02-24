Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 553410 (+1220) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 15015 (+49) од,
- РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 880 (+0) од,
- літаків / aircraft – 361 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11922 (+29),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2516 (+13)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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