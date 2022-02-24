У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.10.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 664120 (+1150) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8944 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17751 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 19222 (+19) од,
- РСЗВ / MLRS – 1223 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 973 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369(+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16718 (+31),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2618 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26240 (+55) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3385 (+12)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!