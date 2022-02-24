Наш виїзд — о другій ночі, за дві години — зустріч із командиром артилерійської батареї «Тартаком». Отримуємо вказівки, як поводитися на позиції гарматників.

Поки чекали, дуже тихо з темряви вийшла велика кудлата вів чарка. Пес присів мовчки біля нас, задивився кудись угору. Потім так само мовчки пішов, як тінь смутку невеличкого села на Донеччині неподалік фронту. Тут чути вночі тільки постійну канонаду з передової та гурчання двигунів військових машин.