Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.12.24
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 754590 (+1220) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 9519 (+0) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19589 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 21061 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1023 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 20093 (+22),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2859 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 30989 (+24) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3636 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!